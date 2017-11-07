Депутат Госдумы предложил возродить дореволюционный речевой этикет

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Москва, 7 ноября. Депутат Госдумы Владимир Сысоев направил запрос вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть возможность вернуть в школьную программу по русскому языку речевой этикет. По его мнению, возвращение к старым правилам позволит повысить моральный облик общества.

«Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, «мама» и «папа» писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение», — сказал Сысоев в комментарии RT.

Он также добавил, что правила дореволюционной речевой этики несут в себе уважение, которого лишен сегодня русский язык.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила о необходимости пересмотреть подход к обучению русскому языку. Она отметила низкий уровень знания и владения устным русским языком среди студентов.