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На Украине возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Киеве
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    На Украине возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Киеве

    16:46  7 Ноября 2017
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    На Украине возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Киеве

    Киев, 7 ноября. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала «Вечный огонь», который был залит цементом.

    В настоящее время правоохранительные органы проверяют наличие записей с камер видеонаблюдения в районе инцидента, сообщают украинские СМИ. Отмечается, что с места происшествия были изъяты улики — три пары строительных перчаток, а также ведра, в которых злоумышленники, по-видимому, принесли цемент.

    Напомним, ранее стало известно, что «Вечный огонь» уже полностью очищен от цемента усилиями сотрудников коммунальных служб. 

    Отметим, в ночь с 6 на 7 ноября вандалы залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал произошедшее кощунством и актом вандализма.

    Автор: Федор Веснин
    #киев #вандализм #украина #вечный огонь
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