Асад: Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре

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Дамаск, 7 ноября. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал освобождение Дейр-эз-Зора, заявив, что война в стране не окончится с победой в этом городе.

«Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре», — заявил он на встрече с советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти.

Он также подчеркнул, что военное противостояние в стране направлено против тех, «кто стремится разделить и ослабить государство».

Напомним, об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке ВКС РФ Генштаб ВС Сирии заявил 3 ноября. Этот город является стратегически важным пунктом, связывающим восточную часть Сирии с центральной и северной.

Город три года находился в блокаде террористов ИГ1 (организация запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

По данным Минобороны РФ, под контролем террористов остается не более пяти процентов территории САР.





1 Организация запрещена на территории РФ.