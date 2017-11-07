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Асад: Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре
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    Асад: Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре

    16:20  7 Ноября 2017  /обновлено: 16:39  07 Ноября 2017
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    Асад: Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 7 ноября. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал освобождение Дейр-эз-Зора, заявив, что война в стране не окончится с победой в этом городе.

    «Война в Сирии не окончится с победой в Дейр-эз-Зоре», — заявил он на встрече с советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти.

    Он также подчеркнул,  что  военное противостояние в стране направлено против тех, «кто стремится разделить и ослабить государство».

    Напомним, об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке ВКС РФ Генштаб ВС Сирии заявил 3 ноября. Этот город является стратегически важным пунктом, связывающим восточную часть Сирии с центральной и северной.

    Город три года находился в блокаде террористов ИГ1 (организация запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

    По данным Минобороны РФ, под контролем террористов остается не более пяти процентов территории САР.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сирия #асад #война
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