Бойцы ВСУ пожаловались на жизнь в Донбассе в обращении к Порошенко

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Киев, 7 ноября. Военнослужащие 54-й ОМБР 1-го механизированного батальона 3-й механизированной роты ВСУ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обратить внимание на «нечеловеческие условия» проживания украинских военнослужащих в Донбассе. Душераздирающий текст, написанный «брошенными на произвол» военными, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook украинский солдат Андрей Змей.

«Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что нас поставили в нечеловеческие условия, — рассказывает боец. — Прибыв на боевые позиции, мы были брошены на произвол».

По его словам, военнослужащие больше двух недель не могу помыться, какие-либо элементарные санитарные условия отсутствуют, а блиндажи не подготовлены к зиме. Солдат указал на то, что с момента прибытия на передовую продовольственное обеспечение не выдавалось десять дней, исключением стала питьевая вода, которая привозилась только один раз.

«Воду для приготовления пищи привозят, такое впечатление, из лужи», — жалуется Змей.

Це звернення військовослужбовців 54 ОМБР 1 механізованого батальйону 3 механізованої роти pic.twitter.com/D9UF2B4NSg — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 4, 2017

Он добавил, что вопрос документооборота также не организован: не выплачиваются социальные и другие виды денежных выплат, нет записей о званиях и должностях. Когда солдаты обращаются к руководству в связи с отсутствием военного снаряжения, им заявяют, что те сами должны покупать его за свои же деньги.

«Мы хотим, чтобы Вы и вся страна знали обо всех этих проблемах, существующих в ВСУ, в то время, как уже более трех лет продолжается война», — добавил украинский боец.

Ярким доказательством слов военнослужащего являются прикрепленные к записи фотографии.