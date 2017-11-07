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Бойцы ВСУ пожаловались на жизнь в Донбассе в обращении к Порошенко
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    Бойцы ВСУ пожаловались на жизнь в Донбассе в обращении к Порошенко

    17:12  7 Ноября 2017
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    Бойцы ВСУ пожаловались на жизнь в Донбассе в обращении к Порошенко

    Киев, 7 ноября. Военнослужащие 54-й ОМБР 1-го механизированного батальона 3-й механизированной роты ВСУ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обратить внимание на «нечеловеческие условия» проживания украинских военнослужащих в Донбассе. Душераздирающий текст, написанный «брошенными на произвол» военными, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook украинский солдат Андрей Змей.

    «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что нас поставили в нечеловеческие условия, — рассказывает боец. — Прибыв на боевые позиции, мы были брошены на произвол».

    По его словам, военнослужащие больше двух недель не могу помыться, какие-либо элементарные санитарные условия отсутствуют, а блиндажи не подготовлены к зиме. Солдат указал на то, что с момента прибытия на передовую продовольственное обеспечение не выдавалось десять дней, исключением стала питьевая вода, которая привозилась только один раз.

    «Воду для приготовления пищи привозят, такое впечатление, из лужи», — жалуется Змей.

    Он добавил, что вопрос документооборота также не организован: не выплачиваются социальные и другие виды денежных выплат, нет записей о званиях и должностях. Когда солдаты обращаются к руководству в связи с отсутствием военного снаряжения, им заявяют, что те сами должны покупать его за свои же деньги.

    «Мы хотим, чтобы Вы и вся страна знали обо всех этих проблемах, существующих в ВСУ, в то время, как уже более трех лет продолжается война», — добавил украинский боец.

    Ярким доказательством слов военнослужащего являются прикрепленные к записи фотографии.

    Автор: Тимур Румянцев
    #всу #донбасс
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