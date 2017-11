СМИ рассказали, как США закрывают глаза на участие детей в войнах

В Избранное

В феврале 2017 года президент Дональд Трамп назвал торговлю людьми одним из ключевых вопросов внутренней и внешней политики США. Тем не менее, 30 сентября он отказался от почти всех санкций, которые помешали бы некоторым странам, использующим детей в качестве солдат, получать американскую военную помощь и оружие. Эти страны закрывают глаза на участие детей в войнах, пишут журналисты.

Такой шаг уменьшает влияние, которое инструменты политики США могут оказать на борьбу с особо тяжелой формой торговли людьми — вербовкой и использованием детей в вооруженных конфликтах. Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи What America Can Do to Stop the Practice of Child Soldiers (Что Америка может сделать, чтобы остановить практику вербовки детей в качестве солдат), опубликованной порталом The National Interest.

Закон 2008 года о предупреждении вербовки детей в качестве солдат (CSPA) направлен на то, чтобы подтолкнуть правительства иностранных государств к прекращению вербовки и использования детей в вооруженных конфликтах. Рычагом воздействия должны быть столь желанные поставки оружия и военная помощь США. В соответствии с законом, государственный секретарь должен определить страны, которые используют детей на войне и этим странам будет отказано в получении семи категорий военной помощи: прямые коммерческие продажи, излишки боевой техники и вооружения, зарубежное военное финансирование и продажи, международная помощь в военном образовании и боевой подготовке, помощь в миротворческих операциях и программы оказания помощи в обеспечении безопасности в соответствии с разделом 1206.

В 2017 году Государственный департамент определил восемь таких стран: Йемен, Демократическая Республика Конго (ДРК), Мали, Нигерия, Сомали, Сирия, Судан и Южный Судан. Тем не менее, президент может сделать исключения по этим запретам — частично или полностью и позволить странам продолжать получать американское оружие и военную помощь. Список 2017 года вызвал много споров и ознаменовал собой первую упущенную возможность администрации Трампа серьезно заняться вопросом детей-солдат, поскольку в нем отсутствуют Афганистан, Ирак и Мьянма — три страны «знаменитые» своим постоянным использованием детей в различных войнах.

Кроме того, в своем президентском меморандуме, глава Белого дома сделал исключение по запретам CSPA в отношении пяти из восьми государств. Таким образом, американский лидер фактически разрешил этим правительствам регулярно эксплуатировать детей в своих национальных вооруженных силах или поддерживаемых правительством вооруженных группировках.

Администрация США отказалась прекращать поставку всех запрещенных видов оружия и помощи Мали и Нигерии, тем самым предоставляя им помощь на сумму не менее 1,4 млн долларов, несмотря на то, что они вербуют и используют детей. Администрация также продолжит оказывать помощь в миротворческих операциях в Демократической республике Конго и Южном Судане. Сомали также продолжит получать помощь, международное военное образование и военную подготовку, а также помощь, которая была запрещена CSPA. На миротворческие операции в Конго США могут выделить 3 млн долларов, более чем 110 млн долларов — на миротворческие операции и военную подготовку в Сомали, а также 25 млн — на операции по поддержанию мира в Южном Судане. По сравнению с предыдущими годами, администрация США не отказалась от международной помощи в военной подготовке в ДРК, тем самым забрав из бюджета на 2018 год 375 тысяч долларов.

Судан, Сирия и Йемен не будут получать никакой попадающей под санкции помощи от Соединенных Штатов в 2018 финансовом году. К сожалению, неспособность администрации США встать на защиту детей не является чем-то новым. При администрации Барака Обамы в Вашингтоне регулярно закрывали глаза на запреты по CSPA и одобряли продажу оружия на более чем 315 млн долларов и военную помощь странам, нарушавшим права человека в отношении детей в вооруженных конфликтах, на более чем 1,2 млрд долларов.

Люди Трампа, похоже, намерены продолжать совершать ошибки предыдущей администрации, одновременно заявляя о своих намерениях остановить вербовку детей. Однако теперь их обещания становятся все более сомнительными. Многие из стран-нарушителей не исправляются и постоянное предоставление «исключений» подрывает предполагаемые цели CSPA. До тех пор, пока администрация Трампа не начнет делать исключения избирательно — правительства, включенные в список CSPA, по-прежнему будут думать, что они могут безнаказанно эксплуатировать беззащитных детей.