Российский политолог заявил, что Саакашвили превращается в «политического клоуна»

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Москва, 7 ноября. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал заявление бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили о смене власти на Украине.

Политолог считает, что последние призывы бывшего президента Грузии выглядят комично и демонстрируют то, что Саакашвили не в состоянии самостоятельно реализовать на Украине те инициативы, которые он озвучивал ранее. Ему явно не хватает финансирования, а без реального финансового рычага Саакашвили не сможет предложить что-то существеннее для смены власти на Украине.

«В этом отношении он как политик скорее теперь уже такими заявлениями продолжает себя дискредитировать и становится всё менее опасным для власти, превращается в политического клоуна, на которого будут, как на юродивого, показывать пальцем», — отметил Денисов.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили на митинге у здания Верховной Рады пообещал организовать в Киеве «марш миллионов», пишет RT.