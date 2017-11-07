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Российский политолог заявил, что Саакашвили превращается в «политического клоуна»
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    Российский политолог заявил, что Саакашвили превращается в «политического клоуна»

    16:15  7 Ноября 2017
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    Российский политолог заявил, что Саакашвили превращается в «политического клоуна»

    Москва, 7 ноября. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал заявление бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили о смене власти на Украине.

    Политолог считает, что последние призывы бывшего президента Грузии выглядят комично и демонстрируют то, что Саакашвили не в состоянии самостоятельно реализовать на Украине те инициативы, которые он озвучивал ранее. Ему явно не хватает финансирования, а без реального финансового рычага Саакашвили не сможет предложить что-то существеннее для смены власти на Украине.

    «В этом отношении он как политик скорее теперь уже такими заявлениями продолжает себя дискредитировать и становится всё менее опасным для власти, превращается в политического клоуна, на которого будут, как на юродивого, показывать пальцем», — отметил Денисов.

    Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили на митинге у здания Верховной Рады пообещал организовать в Киеве «марш миллионов», пишет RT.

    Российский политолог заявил, что Саакашвили превращается в «политического клоуна»

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #михаил саакашвили #политолог #марш миллионов
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