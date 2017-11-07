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«Хезболла» перебрасывает Т-90 к сирийско-иракской границе
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    «Хезболла» перебрасывает Т-90 к сирийско-иракской границе

    17:45  7 Ноября 2017
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    «Хезболла» перебрасывает Т-90 к сирийско-иракской границе

    Сирия, 7 ноября. Сирийская армия, «КСИР», «Хезболла» и «Лива аль-Фатимийюн» наступают в районе сирийско-иракской границы. Вместе с тем, Хашд аш-Шааби понемногу готовятся к штурму Абу-Кемаля. Также известно, что штурмовой полк спецназа САА, объявил о старте боёв за город.

    Часть боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) остаётся на значительном удалении от города, действуя в пустыне. Потому отдельные части сирийских правительственных сил участвуют в штурме города опосредованно. Если на территории Ирака на правом, восточном берегу Евфрата боевики уже перебиты, то в САР еще предстоит зачистка.

    В окрестностях границы замечены Т-90 под флагами «Хезболлы», которые участвуют к рывку на Абу-Кемаль. Неясно, примут ли они участие в штурме, или будут использоваться в качестве мобильного резерва на случай непредвиденных ситуаций, однако факт остаётся фактом  — правительственным силам САР мощные и современные танки пришлись весьма кстати.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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