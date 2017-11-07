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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Ирана
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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Ирана

    16:03  7 Ноября 2017  /обновлено: 16:12  07 Ноября 2017
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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Ирана

    Москва, 7 ноября. Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    По данным ведомства, министры обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы сотрудничества Москвы и Тегерана на Каспии.

    «Обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия на международной арене в свете итогов рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран 1 ноября. В частности, министры обменялись мнениями о положении дел в сирийском урегулировании, а также о задачах сотрудничества на Каспии», — говорится в сообщении.

    Напомним, 1 октября Владимир Путин принял участие в саммите Россия-Иран-Азербайджан, который состоялся 1 ноября в Тегеране. В ходе саммита обсуждались вопросы взаимодействия стран в борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также сотрудничество в культурной и экономической сферах.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #лавров #мид рф
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