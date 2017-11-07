СК РФ возбудил несколько уголовных дел после несанкционированной акции 5 ноября

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Москва, 7 ноября. Ряд уголовных дел возбуждены после несанкционированной акции в Москве 5 ноября, сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется ряд уголовных дел в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что уголовные дела возбуждены по статьям о призывах к массовым беспорядкам, о призывах к осуществлению террористической деятельности, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

В СК РФ обратили внимание, что благодаря слаженной работе правоохранительных органов 5 ноября удалось установить причастных к этим преступлениям. Отмечается, что были задержаны более 350 человек, в частности несовершеннолетние.