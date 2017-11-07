Аваков презентовал книгу «Ленин с нами?» в честь юбилея Октября

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Киев, 7 ноября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в годовщину Октябрьской революции презентовал книгу об основателе советского государства Владимире Ленине. Произведение «Ленин с нами» он написал в соавторстве с украинскими историками, политиками и общественными деятелями.

«Представляю вашему вниманию книжку сегодня, 7 ноября, в 100-летнюю годовщину «Великой Октябрьской социалистической революции». Уверен, это было важно и 10 лет назад, важно, увы, и сейчас», — говорится в сообщении на странице Авакова в Facebook.

Он также уточнил, что произведение вышло в свет на украинском, русском и английском языках. По мнению Авакова, «Ленин с нами?» представляет «книгу-вопрос, книгу-дискуссию, а для кого-то, возможно, книгу-провокацию».

Кроме того, министр подчеркнул, что считает для украинского общества «совершенно необходима широкая общественная дискуссия о роли и месте в истории нашей страны коммунистического проекта и образа Ленина как его символа».

Заявления о необходимости такой дискуссии на Украине интересны особенно в связи с массовым сносом памятников Ленину. В рамках декоммунизации в этой стране успели снести 1,3 тыс. монументов вождю революции.