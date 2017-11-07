Володин заявил о замалчивании ситуации на Украине некоторыми странами

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Москва, 7 ноября. Ситуация на Украине требует объективного обсуждения всех стран, а не замалчивания, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в стране произошел «переворот, в результате которого к власти пришли экстремистские силы». Именно поэтому, как подчеркнул Володин, об этой ситуации нельзя молчать.

«Те процессы, которые происходят на Украине, требуют объективного обсуждения, многие страны замалчивают ситуацию на Украине», — сказал он в ходе встречи со спецпредставителем Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьером Шевенманом.

Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жертвами конфликта, согласно последним данным ООН, стали более 10 тысяч человек.