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Володин заявил о замалчивании ситуации на Украине некоторыми странами
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    Володин заявил о замалчивании ситуации на Украине некоторыми странами

    16:13  7 Ноября 2017
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    Нельзя молчать: Володин потребовал объективного обсуждения ситуации на Украине

    Москва, 7 ноября. Ситуация на Украине требует объективного обсуждения всех стран, а не замалчивания, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что в стране произошел «переворот, в результате которого к власти пришли экстремистские силы». Именно поэтому, как подчеркнул Володин, об этой ситуации нельзя молчать.

    «Те процессы, которые происходят на Украине, требуют объективного обсуждения, многие страны замалчивают ситуацию на Украине», — сказал он в ходе встречи со спецпредставителем Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьером Шевенманом.

    Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Жертвами конфликта, согласно последним данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #донбасс #украина #володин
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