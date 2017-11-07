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Проект о сокращении срока хранения данных по «закону Яровой» внесен в правительство РФ
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    Проект о сокращении срока хранения данных по «закону Яровой» внесен в правительство РФ

    17:01  7 Ноября 2017
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    Минкомсвязи РФ внесло в правительство подзаконные акты по «пакету Яровой»

    Москва, 7 ноября. Минкомсвязи РФ внесло на рассмотрение правительства подзаконные акты по так называемому «закону Яровой», регламентирующие его исполнение. Об этом сообщил глава ведомства Николай Никифоров.

    «Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства. Сейчас оно пройдет определенную процедуру и уже будет выходить», — сказал Никифоров.

    По его словам, проект постановления предусматривает хранение данных трафика начиная с 2018 года сроком в один месяц, а также постепенный рост этого срока до шести месяцев.

    Напомним, пакет антитеррористических законов, который в 2016 году был подписан президентом РФ, обязывает российских операторов связи и интернет-компании хранить трафик и все данные о переговорах пользователей в течение полугода.

    Автор: Алексей Громов
    #пакет яровой #закон #минкомсвязи рф
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