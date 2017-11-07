Проект о сокращении срока хранения данных по «закону Яровой» внесен в правительство РФ

В Избранное

Москва, 7 ноября. Минкомсвязи РФ внесло на рассмотрение правительства подзаконные акты по так называемому «закону Яровой», регламентирующие его исполнение. Об этом сообщил глава ведомства Николай Никифоров.

«Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства. Сейчас оно пройдет определенную процедуру и уже будет выходить», — сказал Никифоров.

По его словам, проект постановления предусматривает хранение данных трафика начиная с 2018 года сроком в один месяц, а также постепенный рост этого срока до шести месяцев.

Напомним, пакет антитеррористических законов, который в 2016 году был подписан президентом РФ, обязывает российских операторов связи и интернет-компании хранить трафик и все данные о переговорах пользователей в течение полугода.