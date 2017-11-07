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В ЕСПЧ подали первый иск против России из-за сноса самостроя
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    В ЕСПЧ подали первый иск против России из-за сноса самостроя

    15:55  7 Ноября 2017
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    В ЕСПЧ подали первый иск против России из-за сноса самостроя

    Москва, 7 ноября. В Европейский суд по правам человека обратилась фирма, здание которой было признано самостроем и снесено в феврале минувшего года в российской столице.

    По словам адвоката Рубена Маркарьяна, ЕСПЧ рассмотрел жалобу компании.

    «Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО «Созидание» против РФ о неправомерном сносе объекта недвижимости — 9 февраля 2016 года», — отметил юрист. 

    Сообщается, что осенью прошлого года исковое заявление одного из владельцев снесенного в Москве объекта возле станции метрополитена «Южная» о денежной компенсации было отклонено Арбитражным судом Москвы.

    Данный вердикт позднее было подтверждено вышестоящими судами. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #москва #еспч #недвижимость #самострой
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