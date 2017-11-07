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Ученые обнаружили древнейшую во Вселенной спиральную галактику
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    Ученые обнаружили древнейшую во Вселенной спиральную галактику

    16:03  7 Ноября 2017
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    Ученые обнаружили древнейшую во Вселенной спиральную галактику

    Москва, 7 ноября. Австралийские астрофизики нашли древнейшую спиральную галактику A1689B11, которая образовалась 11 миллиардов лет назад. Ученые предполагают, что эта галактика является древнейшей в своем виде и одной из самых старых галактик во Вселенной. 

    Изучение галактики велось с помощью телескопа Gemini North, который находится на Гавайских островах, сообщается в научной статье, принятой к публикации в журнале The Astrophysical Journal. Также ученые применили эффект так называемых «гравитационных линз», то есть гигантских участков темной материи, преломляющих свет удаленных галактик. Этот метод позволяет специалистам изучать древние галактики в высоком разрешении с беспрецедентными деталями, сообщает «Свободная Пресса»

    Эксперты также отметили уникальную особенность галактики A1689B11 — в ней звезды образуются очень быстро. Их формирование занимает в 20 раз меньше времени, чем в других галактиках.

    Автор: Федор Веснин
    #австралия #космос #галактика
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