Ученые обнаружили древнейшую во Вселенной спиральную галактику

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Москва, 7 ноября. Австралийские астрофизики нашли древнейшую спиральную галактику A1689B11, которая образовалась 11 миллиардов лет назад. Ученые предполагают, что эта галактика является древнейшей в своем виде и одной из самых старых галактик во Вселенной.

Изучение галактики велось с помощью телескопа Gemini North, который находится на Гавайских островах, сообщается в научной статье, принятой к публикации в журнале The Astrophysical Journal. Также ученые применили эффект так называемых «гравитационных линз», то есть гигантских участков темной материи, преломляющих свет удаленных галактик. Этот метод позволяет специалистам изучать древние галактики в высоком разрешении с беспрецедентными деталями, сообщает «Свободная Пресса».

Эксперты также отметили уникальную особенность галактики A1689B11 — в ней звезды образуются очень быстро. Их формирование занимает в 20 раз меньше времени, чем в других галактиках.