Сирия: САА начала наступление на боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот

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Дамаск, 7 ноября. Сирийская армия начала новую операцию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» около населенного пункта Бейт Джинн.

Наступление правительственных войск предварил ракетный обстрел позиций боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), наземные войска поддержали боевые вертолеты ВВС Сирии.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что боевики несут серьезные потери, главари группировки пытаются перебросить к Голанам подкрепление из соседних регионов.

Ранее сообщалось, что некоторые из боевиков «Ан-Нусры» получали медицинскую помощь от военных врачей Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.