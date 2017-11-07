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Весь мир
Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске
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Сирия: САА начала наступление на боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот
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    Сирия: САА начала наступление на боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот

    15:58  7 Ноября 2017
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    Сирия: САА начала наступление на боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот

    Дамаск, 7 ноября. Сирийская армия начала новую операцию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» около населенного пункта Бейт Джинн.

    Наступление правительственных войск предварил ракетный обстрел позиций боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), наземные войска поддержали боевые вертолеты ВВС Сирии.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что боевики несут серьезные потери, главари группировки пытаются перебросить к Голанам подкрепление из соседних регионов.

    Ранее сообщалось, что некоторые из боевиков «Ан-Нусры» получали медицинскую помощь от военных врачей Израиля.

    Сирия: САА начала наступление на боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #джебхат ан-нусра #ввс сар #голанские высоты
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