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Лидер левых обвинил в развале Украины вышедших на майдан людей
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    Лидер левых обвинил в развале Украины вышедших на майдан людей

    16:25  7 Ноября 2017
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    Украинский политик назвал истинные причины развала Украины

    «Постоянная смена мнений — это национальная украинская болезнь», считает представитель политической партии «Союз левых сил» Василий Волга. По его мнению, гражданское общество, которое так часто меняло свое мнение, выходя на майданы, является важной составляющей развала Украины и той войны, которая идет в Донбассе. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали ситуацию на Украине и в Донбассе.

    «Постоянная смена мнений — это национальная украинская болезнь. В 2004 году во время первого майдана — «оранжевой революции» — многие мои друзья вышли на площадь. В течение последующих лет люди мне говорили, что они не понимали, что происходит. Сейчас я наблюдаю то же самое. Когда начался этот ужас — украинская трагедия, — многие мои друзья в Киеве заболели этим. Только сейчас пролилась кровь, и им трудно признать правду, потому что нужно переступить через себя. А правда такова — кровь пролилась по вине их постоянного изменения позиций», — заявил в прямой эфире ток-шоу «Время покажет» Василий Волга.

    Эта гнилая среда является хорошей растительной почвой для любых идей

    По его словам, националисты, которые замешаны в происходящем в стране, не смогут уйти от наказания, у них нет обратного хода. Он также добавил, что общественное мнение меняется настолько часто, что «Киев превратился в мелкобуржуазный город».

    «Эта гнилая среда является хорошей растительной почвой для любых идей: фашистских, нацистских. Общественное мнение меняется. И товарищи, которые принимали активное участие в разрушении Киева и в разрушении Украины, стремятся сейчас себя оправдать. Они говорят: «Не я виноват в том, что вышел на майдан, не виноват в том, что людей сожгли в Доме профсоюзов в Одессе. Меня обманули!» И кто обманул? «Порошенко! И теперь я делаю новый майдан. И вместо того, чтобы признать, что они убийцы, что они развалили страну, покаяться, они назначили виноватого — Петр Алексеевич Порошенко, мол, «рвите, а мы вместе с вами». Главное, чтобы не отвечать», — резюмировал Волга.

    Автор: Алиса Яковлева
    #киев #донбасс #украина #порошенко #националисты #майдан #волга #оранжевая революция
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