Лидер левых обвинил в развале Украины вышедших на майдан людей

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«Постоянная смена мнений — это национальная украинская болезнь», считает представитель политической партии «Союз левых сил» Василий Волга. По его мнению, гражданское общество, которое так часто меняло свое мнение, выходя на майданы, является важной составляющей развала Украины и той войны, которая идет в Донбассе. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали ситуацию на Украине и в Донбассе.

«Постоянная смена мнений — это национальная украинская болезнь. В 2004 году во время первого майдана — «оранжевой революции» — многие мои друзья вышли на площадь. В течение последующих лет люди мне говорили, что они не понимали, что происходит. Сейчас я наблюдаю то же самое. Когда начался этот ужас — украинская трагедия, — многие мои друзья в Киеве заболели этим. Только сейчас пролилась кровь, и им трудно признать правду, потому что нужно переступить через себя. А правда такова — кровь пролилась по вине их постоянного изменения позиций», — заявил в прямой эфире ток-шоу «Время покажет» Василий Волга.

По его словам, националисты, которые замешаны в происходящем в стране, не смогут уйти от наказания, у них нет обратного хода. Он также добавил, что общественное мнение меняется настолько часто, что «Киев превратился в мелкобуржуазный город».