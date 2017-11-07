Сирия сегодня: за два года в САР уничтожено 54 тысячи боевиков, стала известна роль военных советников РФ в борьбе с ИГ

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Сирия, 7 ноября. В САР за последние два года было уничтожено 54 тысячи боевиков. В Генеральном штабе России рассказали о роли российских военных советников в борьбе с ИГИЛ1 (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

За два года в САР уничтожено 54 тысячи террористов

Около 54 тысяч приверженцев радикального ислама было уничтожено в Сирии за последние два года. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего выступления на коллегии Минобороны.

«Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований (в том числе более 2800 выходцев из Российской Федерации и 1400 — ближнего зарубежья)», — подчеркнул генерал.

При этом представитель ВС РФ отметил, что на территории Сирийской арабской республики российские военные столкнулись с хорошо подготовленным противником: бандформирования террористов были оснащены современным вооружением и военной техникой, в их распоряжении находилось около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, а также свыше 1,2 тысячи орудий и минометов.

«Не было недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа», — подчеркнул Герасимов.

Тем не менее, за два года участия Вооруженных Сил России в боевых действиях в САР, удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск, но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях.

Роль военных советников в САР

Военные советники РФ в Сирии сформировали сирийский добровольческий корпус, который в настоящее время решает основные задачи по разгрому террористов ИГИЛ, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Во многом достигнутые успехи правительственных войск Сирии стали возможны благодаря нашим офицерам, которые действовали в качестве военных советников. Их усилиями был сформирован и подготовлен Пятый добровольческий штурмовой корпус, который совместно с формированиями народного ополчения генерала Хасана Сухела сыграл решающую роль в разгроме отрядов ИГИЛ», — подчеркнул российский офицер.

При этом, начальник Генштаба сообщил, что важнейшие задачи на всех основных направлениях выполняли отряды под руководством бригадного генерала Хасана Сухела. Они действовали в районе аэродрома Квайрес, в Пальмире, Алеппо, Хаме, Дейр-эз-Зоре, Меядине и в долине реки Евфрат. Их подразделения воевали при поддержке российской авиации и других средств огневого поражения.

Кроме того, благодаря советникам РФ, были созданы зоны деэскалации на границах которых несут службу подразделения российской военной полиции.

Набрались опыта

Кроме того, Валерий Герасимов отметил, что все командующие войсками военных округов российской армии приобрели боевой опыт в Сирии.

«Боевой опыт приобрели многие офицеры Вооруженных сил. Через группировку войск со своими коллективами штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и полков», — подчеркнул он.

По словам офицера, командиры подразделений получили боевую практику в управлении войсками, организации межвидового взаимодействия, а также комплексном применении средств разведки, управления и огневого поражения. Более того, почти весь летный состав оперативно-тактической и армейской авиации ВКС получил огромный опыт ведения боевых действий. Многие из них показали себя настоящими воздушными асами.

1 Организация запрещена на территории РФ.