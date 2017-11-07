Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

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Киев, 7 ноября. В киевском парке «Вечной славы» неизвестные залили цементом Вечный огонь мемориала на могиле Неизвестного солдата, при этом один рабочих, приводивших в порядок мемориал, получил инсульт от переживаний. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Напомним, утром 7 ноября на полицейский номер 102 поступило сообщение от неизвестного гражданина. Он рассказал, что, проходя мимо памятника заметил, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер жидкого цемента.

Когда на место прибыл корреспондент ФАН, памятник приводили в порядок трое рабочих паркового хозяйства, при этом один из них лежал на парапете мемориала и, по словам своего коллеги, ждал «скорую помощь». Комментировать ситуацию для СМИ рабочие отказались, мужчина с подозрением на инсульт был госпитализирован.

Тем временем к Вечному огню подходили киевляне с цветами. Некоторые из них соглашались говорить на камеру и заявляли ФАН, что возмущены действиями вандалов. При этом горожане указывали на местные власти как главных виновников и подстрекателей вандализма. Некоторые приходили целыми семьями, они рассказывали, что в парке похоронены их родственники.

Впрочем, большинство отказывались говорить на камеру, заявляя, что не чувствуют себя в безопасности. Действительно, к месту событий стали подтягиваться характерно экипированные коротко стриженные молодые люди, потребовавшие от журналистов, чтобы те не снимали их.

После переборки и очистки защитных решеток памятника работники парка зажгли Вечный огонь. К нему снова понесли цветы горожане.

«Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников», — заявил заместитель главы Киевской городской администрации Алексей Резников в эфире местных телеканалов.

При этом работники парка сообщили корреспонденту ФАН, что никаких видеокамер наблюдения в парке нет.