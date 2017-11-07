Украинский Железный крест — эпичность, доведенная до абсурда

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Командующий военно-морскими силами Украины учредил новую награду — Железный крест. Смешно? Да. Диковато? Еще как.

Но при этом — совершенно логично.

Крест, которому не повезло

На свете есть, как известно, много крестов, хороших и разных. Есть клятва «Вот те крест!», есть легендарный Георгиевский крест, а есть крест, которому не повезло. Это Железный крест.

Учрежденный королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III в 1813 году за боевые отличия, проявленные в войне за освобождение Германии от Наполеона, Железный крест считается первой европейской боевой внесословной наградой. Ни высокий чин или звание, ни благородное происхождение не могли помочь обрести Eisernes Kreuz. Его, сознательно лишенного драгметаллов и драгоценных камней, можно было заработать лишь благодаря личной храбрости, проявленной на поле боя.

Весьма уважаемая прусская награда послужила образцом для Кульмского креста, которым награждались русские участники сражения при Кульме… А затем Железному кресту, с нашей русской точки зрения, не повезло.

Пруссия успешно превратилась в Германскую империю, которая в 1914 году сошлась с империей Российской на полях сражений Первой мировой. Ценить вражеские награды как-то не принято. К тому же, во время войны Железный крест вручался буквально в фантастических количествах…

В общем, уважение к Железному кресту в России уже тогда сошло на нет. Появление же перед Второй мировой на Железном кресте свастики и последующее начало Великой Отечественной окончательно девальвировало Eisernes Kreuz в глазах наших соотечественников.

После 1945 года Железный крест в нашей стране нормально воспринимался лишь в двух вариантах. Первый — когда россыпи трофейных крестов украшали собой музейные витрины. Второй — когда россыпи тех же крестов украшали собой реквизит актеров, игравших в послевоенных кинофильмах роли нацистов, успешно к финальным титрам побеждаемых «нашими». Все. Больше вариантов не было.

Даже после распада СССР введение в государственную наградную систему стран СНГ чего-то похожего на «Железный крест» поначалу было немыслимо — потому что Eisernes Kreuz стараниями Гитлера и Ко стал таким же символом Третьего рейха, как свастика, СС и концлагеря. И память об этом настолько сильно оказалась вбита в нашу подкорку, что продолжала сохраняться даже в реалиях «лихих девяностых».

Но постепенно положение дел менялось. На Украине грянул Евромайдан. В Киеве к власти пришли те, для кого отрицание какой-либо русско-украинской общности стало главной доминантой нового политического курса. Лозунг «Україна — це Європа» в первую очередь подразумевал, что Украина — не Россия. Причем — любой ценой не Россия.

Перманентно продолжавшийся с 1991 года процесс разрыва любых связей украинского общества с российским резко активизировался. В немалой степени этому поспособствовала АТО в Донбассе. Теряя своих солдат в приграничных «котлах», Киев не забывал о войне и с ранее общими для России и Украины символами. Декоммунизация, «ленинопад», запрет георгиевской ленточки… Параллельно в качестве «подачки» украинским наци легализовывалась нацистская символика, заодно призванная служить антироссийскими маркерами.

Таким образом, появление на просторах постмайданной Украины подобия нацистских наград было лишь делом времени… Оно пришло в начале ноября 2017 года и вызвало… гомерический смех. Причем, не только в Москве, но и у многих украинцев тоже.

Что же произошло?

Танковый вице-адмирал

4 ноября украинский ресурс Думская.net сообщил об учреждении в ВМСУ памятного нагрудного знака «Железный крест». Вроде бы, ничего смешного.

Но это ровно до тех пор, пока не узнаешь, что человеком, подписавшим распоряжение о новой награде, является командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. И что Eisernes Kreuz, превращенный в Зализнiй хрест, приурочен к 25-летию создания ВМСУ. И что — самое удивительное — согласно киевским источникам, оные кресты изготавливаются «из вражеского оружия, которое использовалось врагами в боях против наших [украинских — А.С.] моряков»!

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Эпичность, доведенная до абсурда, — вот, что вызвало ироничную реакцию общественности. Ведь Игорь Воронченко к флотским делам имеет довольно опосредованное отношение. Будучи выпускником Ташкентского высшего танкового командного училища, по своей специализации он является, как не трудно догадаться, танкистом.

Ни разу не командовавший даже шлюпкой Воронченко внезапно стал флотоводцем в апреле 2016 года, когда Петр Порошенко выгнал в отставку предыдущего командующего ВМСУ вице-адмирала Сергея Гайдука, закончившего, кстати, ЧВВМУ им. П.С. Нахимова — т.е. хоть как-то разбиравшегося в делах корабельных.

Назначение вместо Гайдука «танкиста» объяснялось довольно просто.

Во-первых, после известных событий в Крыму корабельная составляющая ВМСУ предельно деградировала. В новых условиях на первое место по важности там выходил не плавсостав, а части морской пехоты, которые, к тому же, можно было использовать в Донбассе. Соответственно, новый командующий ВМСУ должен был быть компетентным прежде всего в вопросах сухопутных, а не морских операций.

Во-вторых, Петру Порошенко во главе ВМСУ нужен был человек, на практике доказавший свою верность новому киевскому режиму. Причем доказавший не громкими заявлениями, а делом. «Танкист» Воронченко, успевший побывать командующим силами АТО в Луганской области, этим критериям соответствовал куда лучше, чем «моряк» Гайдук.

Тем не менее, несмотря на полную логичность смены командующего ВМСУ, появление на Украине целого вице-адмирала, не имеющего профильного военно-морского образования, это, конечно, абсурд.

За то, что не утоп

Впрочем, не меньший абсурд в 2017 году — само существование ВМСУ в формате отдельного вида вооруженных сил Украины. Потому что на практике ВМСУ на текущий момент представляют собой два-три более-менее боеспособных корабля плюс полудюжина недавно построенных бронекатеров. Все это дополняется береговыми службами с безмерно раздутыми штатами, а также отдельной бригадой и четверкой отдельных батальонов морской пехоты.

И вот, в ознаменование 25-летнего существования всей этой недоморской компании украинский танковый вице-адмирал учреждает… Железный крест! Мало того, Железный крест, отлитый из трофеев, добытых в бою украинскими военными моряками!

После этого перед мысленным взором сразу возникает уходящая за горизонт вереница дредноутов, взятых лихими ВМСУ на абордаж… Впрочем, это мираж. До сего момента ВМСУ не приходилось встречаться с противником в реальном морском бою. Задействование же украинских вымпелов для обстрела целей на азовском побережье закончилось гибелью сторожевого катера BG-119, «поймавшего» в Таганрогском заливе несколько ПТУРов.

Таким образом, трофеями ВМСУ могло стать только то вооружение, которое донецкие и луганские ополченцы ранее позаимствовали у украинских же военных. Соответственно, изготовление новых наград превращается в отливку украинских военно-морских Железных крестов из стволов украинских автоматов Калашникова. Абсурд на абсурде абсурдом погоняет. А уж если вспомнить о том, кого и за что награждают…

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Можно, конечно, награждать за всякое. И за то, что спустил флаг не самым первым. И за «прорыв» сквозь несуществующую российскую блокаду в Стамбул за турецкими одеялами. И за «героическое» фланирование мимо перешедших под российскую юрисдикцию буровых установок крымского «Черноморнефтегаза». И, наконец, за то, что просто не утоп. Правда, согласитесь, «Железный крест за то, что к 25-летию ВМСУ не утоп», как-то все же не звучит…

Словом, перед нами уже какой-то мегаабсурд. Но мегаабсурд идеологически выверенный и, с точки зрения Киева, абсолютно правильный. Пожалуйста, помните об этом, когда будете смеяться над украинским Железным крестом.