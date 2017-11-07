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Боевики Джебхат ан-Нусры используют американские ПТРК против САА в Идлибе
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    Боевики Джебхат ан-Нусры используют американские ПТРК против САА в Идлибе

    15:43  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:52  07 Ноября 2017
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    Бойцы САА теряют технику в Идлибе от ударов американских ПТРК

    Сирия, 7 Ноября. Сирийские армейцы понесли потери в результате атаки боевиков с америанскими ПТРК.

    На юге Идлиба сирийская армия несколько откатилась после атаки со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» (экс «Джебхат ан-Нусра»1 — террористическая организация, запрещена в РФ), которые задействовали хлор. Однако Республиканская Гвардия САА хоть и дрогнула, отступила недалеко – заняв оборону на резервных позициях.

    Боевики «Джейш аль-Изза» (состоит в проамериканской ССА), последовавшие за сирийцами, известны тем, что некоторое время назад, да и сейчас, пользуются статусом «умеренной» оппозиции, а потому получают спонсорскую помощь от стран Запада и недружественных Асаду государств Ближнего Востока.

    Потому на руках боевиков этой группировки имеется немало видов вооружений иностранного производства. В их числе ПТРК TOW-2, «герой» множества сюжетов, которые боевики снимают для отчетности и пропаганды.

    Применение одного из этих ПТРК было снято, а видео залито в сеть: на двух роликах, опубликованных в одном из оппозиционных твиттеров, запечатлено поражение танка (предположительно – Т-55) и орудие, установленное на пикап

    Боевики Джебхат ан-Нусры используют американские ПТРК против САА в Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #саа #идлиб #сар #война #птрк
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