Шойгу: Неядерные силы к 2020 году смогут полностью обеспечивать безопасность России

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Москва, 7 ноября. Неядерные силы России до 2020 года достигнут уровня, позволяющего гарантировано защищать интересы страны.

Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Шойгу сообщил, что в ближайшие два года предстоит решить ряд приоритетных задач, в числе которых укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил, совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления.

Министр подчеркнул, что в планах ведомства вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантировано защищать национальные интересы страны.

В ведомстве считают, что необходимо сбалансированно развивать виды и рода Вооруженных сил, уделяя «особое внимание оснащению армии и флота высокоточным оружием, современными системами связи, разведки, управления и, как показал сирийский опыт, радиоэлектронной борьбы».

На заседании был сделан ряд других заявлений. Так, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Россия усилила контроль за районами старта баллистических ракет США. Также, как ранее сообщало «URA.RU», Шойгу рассказал, что успех операции Военно-космических сил России против террористов в Сирии повысил престиж службы в российской армии.