Донбасс сегодня: подробности гибели ребенка в Донецке, украинские СМИ «дополняют» отчет СММ ОБСЕ

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Донбасс, 7 ноября. Спасатели и силовые ведомства ликвидируют последствия массированного обстрела столицы ДНР. Мина, убившая ребенка в Донецке, прилетела с позиций ВСУ. Украинские СМИ манипулируют отчетами СММ ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Последствия обстрела

В Донецке до сих пор ликвидируют последствия массированного обстрела в ночь с 5 на 6 ноября. По данным оперативного командования ДНР, всего в результате атаки ВСУ было повреждено 13 жилых домов в Киевском районе Донецка и один дом в поселке Яковлевка. Один артиллерийский снаряд калибром 122 мм попал в задние ПТУ. Было ранено двое мирных жителей.

Кроме того, повреждения получил резервный хлоропровод, проходящий в районе Донецкой фильтровальной станции. Артиллеристы ВСУ в прямом смысле слова засыпали инфраструктурный объект минами калибром 120 мм. Потенциально авария на хлоропроводе может грозить столице ДНР и всему Донбассу масштабной экологической катастрофой. Корреспондент ФАН, работающий на месте событий, продолжает следить за развитием ситуации.

За минувшие сутки 30 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории народных республик было выпущено более 2350 боеприпасов разного типа, в том числе около 1,5 тысячи гранат. Только по одному Донецку и прилегающим поселкам было выпущено 450 ракет РСЗО «Град», 70 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, а также более 280 мин калибром 120 и 82 мм.

Гибель ребенка в Донецке

Позавчера в Донецке произошел подрыв неразорвавшегося боеприпаса. В результате погиб один ребенок, еще двое детей в возрасте 10 лет получили тяжелые ранения. Сегодня в оборонном ведомстве ДНР обнародовали подробности инцидента.

Сообщается, что взрыв произошел на школьном дворе в поселке Старомихайловка в Кировском районе Донецка. Поселок находится непосредственно на линии разграничения и прилегает к населенному пункту Красногоровка, который находится под контролем ВСУ.

По данным донецких военных, снаряд, на котором подорвались дети, был выпущен с позиций украинских силовиков. Он не подорвался сразу, а детонировал только после того, как обнаружившие его дети проделали с ним какие-то манипуляции. Пока точные данные о том, что именно это за боеприпас, отсутствуют, но, предположительно, это была мина калибром 120 мм.

Дезертир ВСУ

В районе контролируемого киевскими силовиками населенного пункта Попасная произошел весьма показательный инцидент. После долгих издевательств и унижений со стороны сослуживцев солдат 10 отдельной горно-штурмовой бригады решил самовольно оставить расположение части. Передвигаясь по пересеченной местности вблизи воинской части, дезертир подорвался на растяжке, ранее установленной его соратниками в рамках мероприятий по оборудованию заградительной полосы препятствий. После подрыва военнослужащий остался жив, но потерял обе ноги. Обо всем этом сообщает военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Отчет ОБСЕ

Украинские СМИ в очередной раз обвиняют донецких ополченцев в применении запрещенных минскими соглашениями систем вооружений. Делается это со ссылкой на отчет наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в стрельбе из РСЗО», — пишут украинские издания. Но что на самом деле сообщают в СММ? В отчете за 5 ноября текущего года говорится:

«Вечером 5 ноября, находясь в подконтрольном «ДНР» г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля СММ слышали около 40 взрывов, оцененных как залп из реактивной системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) в 6–7 км к юго-юго-западу».

О том, что стрельбу вели ополченцы или тем более «российские оккупанты», в отчете не говорится ни слова. Эту деталь добавили от себя украинские журналисты.

Обратимся к карте. Наблюдатели СММ ОБСЕ не сообщают, в какой именно части Горловки они находились, когда услышали взрывы. Тем не менее, в любом случае, к юго-юго-западу от города на указанном расстоянии уже находятся позиции ВСУ. Потому вполне возможно, что члены патруля слышали именно что работу украинских реактивных систем.