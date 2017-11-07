Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске
Технологии
Артиллерийская установка АК-130
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Артиллерийская установка АК-130

    16:09  7 Ноября 2017
    67

    Артустановка АК-130 — это корабельная автоматическая пушка калибра 130 мм, которая является одной из самых мощных орудий российского флота. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    К началу 1960-х годов в СССР свернули почти все работы по корабельной артиллерии калибром свыше 76 мм. Причина такого решения заключалась в увлечении новыми возможностями, которые давало стремительно прогрессировавшее ракетное вооружение. Но в середине 60-х годов появилось серьезное отставание от ведущих стран Запада, которые активно внедряли на флот современные артиллерийские системы калибром от 100 мм и выше. В результате в 1967 году было принято решение запустить работы по созданию скорострельных артсистем двух калибров (100 мм и 130 мм), в дальнейшем они легли в основу корабельных артиллерийских установок АК-100 и АК-130.

    Артиллерийская установка АК-130 разрабатывалась с начала 1970-х годов на базе одноорудийной артустановки ЗИФ-92 (А-217) калибра 130 мм. Разработчиком АК-130 стало КБ ленинградского завода «Арсенал», опытное производство шло в Волгограде на заводе «Баррикады», серийное — на Юргинском машиностроительном заводе.

    В 1976 году был произведен первый опытный образец. После пяти лет опытной эксплуатации и доводки на головном эсминце проекта 956 артиллерийская установка АК-130 была официально принята на вооружение в ноябре 1985 года.

    Артиллерийская установка АК-130

    АК-130 представляет из себя двухорудийную башню с автоматическим заряжением. Артиллерийская часть орудия состоит из двух 130-мм автоматических пушек, которые охлаждаются при стрельбе забортной водой. Длина ствола составляет около семи метров, количество выстрелов в минуту на ствол — 45, дальность стрельбы — от 22 до 28 километров.  

    Артиллерийская установка АК-130 управляется радиолокационной системой управления огнем МР-184 «Лев-218», которая включает в себя двухдиапазонный радар сопровождения цели (может работать одновременно по двум целям), лазерный дальномер, визир телевизионной системы, селекцию целей и защиты от помех, а также баллистический вычислитель.

    Боекомплект артустановки размещается в подпалубном пространстве в трех барабанах (боезапас составляет 180 снарядов на одну установку). Барабаны заряжаются тремя типами боеприпасов: двумя типами зенитных снарядов — ЗС-44Р (с радиолокационным взрывателем АР-32) и ЗС-44 (с дистанционным механическим взрывателем), а также фугасными снарядами Ф-44 с донным взрывателем.

    Помимо эсминцев 956, АК-130 появился на ракетных крейсерах проекта 1164 «Атлант», трех атомных крейсерах проекта 1144 «Орлан» (кроме головного «Кирова»), а также на большом противолодочном корабле проекта 1155.1 («Адмирал Чабаненко»).

    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия #флот
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        854
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2269
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3283
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        506