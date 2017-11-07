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Артустановка АК-130 — это корабельная автоматическая пушка калибра 130 мм, которая является одной из самых мощных орудий российского флота. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

К началу 1960-х годов в СССР свернули почти все работы по корабельной артиллерии калибром свыше 76 мм. Причина такого решения заключалась в увлечении новыми возможностями, которые давало стремительно прогрессировавшее ракетное вооружение. Но в середине 60-х годов появилось серьезное отставание от ведущих стран Запада, которые активно внедряли на флот современные артиллерийские системы калибром от 100 мм и выше. В результате в 1967 году было принято решение запустить работы по созданию скорострельных артсистем двух калибров (100 мм и 130 мм), в дальнейшем они легли в основу корабельных артиллерийских установок АК-100 и АК-130.

Артиллерийская установка АК-130 разрабатывалась с начала 1970-х годов на базе одноорудийной артустановки ЗИФ-92 (А-217) калибра 130 мм. Разработчиком АК-130 стало КБ ленинградского завода «Арсенал», опытное производство шло в Волгограде на заводе «Баррикады», серийное — на Юргинском машиностроительном заводе.

В 1976 году был произведен первый опытный образец. После пяти лет опытной эксплуатации и доводки на головном эсминце проекта 956 артиллерийская установка АК-130 была официально принята на вооружение в ноябре 1985 года.

АК-130 представляет из себя двухорудийную башню с автоматическим заряжением. Артиллерийская часть орудия состоит из двух 130-мм автоматических пушек, которые охлаждаются при стрельбе забортной водой. Длина ствола составляет около семи метров, количество выстрелов в минуту на ствол — 45, дальность стрельбы — от 22 до 28 километров.

Артиллерийская установка АК-130 управляется радиолокационной системой управления огнем МР-184 «Лев-218», которая включает в себя двухдиапазонный радар сопровождения цели (может работать одновременно по двум целям), лазерный дальномер, визир телевизионной системы, селекцию целей и защиты от помех, а также баллистический вычислитель.

Боекомплект артустановки размещается в подпалубном пространстве в трех барабанах (боезапас составляет 180 снарядов на одну установку). Барабаны заряжаются тремя типами боеприпасов: двумя типами зенитных снарядов — ЗС-44Р (с радиолокационным взрывателем АР-32) и ЗС-44 (с дистанционным механическим взрывателем), а также фугасными снарядами Ф-44 с донным взрывателем.

Помимо эсминцев 956, АК-130 появился на ракетных крейсерах проекта 1164 «Атлант», трех атомных крейсерах проекта 1144 «Орлан» (кроме головного «Кирова»), а также на большом противолодочном корабле проекта 1155.1 («Адмирал Чабаненко»).