Путин заявил, что Россия столкнулась с недобросовестной конкуренцией на рынке оружия

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Москва, 7 ноября. В настоящее время работа российских властей в сфере военно-технического сотрудничества — и в особенности в сфере торговли вооружениями и военной техникой — осложняется из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств. Об этом заявил президент Владимир Путин на комиссии ВТС.

«Отечественным производителям и поставщикам вооружений и военной техники приходится действовать в непростых условиях, — подчеркнул Путин, — в ситуации недобросовестной конкуренции, это уже абсолютно очевидно».

По словам президента, России искусственно затрудняют финансовые расчеты в ходе международной торговли, ставят логистические барьеры и целенаправленно затрудняют обеспечение прав интеллектуальной собственности, что приводит к дополнительным издержкам, усложняя работу российских поставщиков вооружений.

Тем не менее, подчеркнул президент, удалось существенно повысить экономическую и финансовую устойчивость предприятий ВПК и наращивать их технологический потенциал, что обеспечило рост экспорта и повышение качества выпускаемой продукции.