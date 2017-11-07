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Путин поручил правительству ужесточить надзор за долевым строительством
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    Путин поручил правительству ужесточить надзор за долевым строительством

    16:00  7 Ноября 2017
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    Путин поручил правительству ужесточить надзор за долевым строительством

    Москва, 7 ноября. Российский лидер Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство России, согласно которым будет предусмотрено ужесточение государственного надзора за долевым строительством. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте президента РФ. 

    Отмечается, что российский глава поручил кабмину внести поправки, позволяющие согласовывать на государственном уровне региональные органы надзора в сфере долевого строительства, а также определить единый порядок контроля в данной сфере. 

    Путин поручил правительству ужесточить надзор за долевым строительством

    Кроме того, назначение руководителей региональных органов строительного контроля должно осуществляться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

    Ожидается, что согласовывать назначения будет курировать Минстрой России.

    Также поручения Путина предусматривают усиление административной ответственности для должностных лиц в случаях нарушения законодательства в данной сфере. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #дольщики #правительство рф #строительство
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