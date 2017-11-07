Володин выразил надежду на восстановление отношений с парламентом Франции

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Москва, 7 ноября. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил надежду на восстановление прежних эффективных контактов с парламентом Франции.

Володин заявил, что «пока остается замороженным формат двусторонней комиссии высокого уровня, у нас до сегодняшнего дня не состоялись двусторонние контакты с руководством парламента Франции». В то же время Володин отметил, что российская сторона рассчитывает на восстановление взаимовыгодных отношений Роcсии и Франции.

«Мы возлагаем большие надежды на то, что при вашем участии у нас эти форматы заработают очень эффективно и приобретут такое значение, как в тот период времени, когда вы сами были сенатором… У нас много работы впереди, и мы рассчитываем на то, что эта работа принесет обязательно свои плоды в развитии межпарламентских отношений», — приводит ТАСС заявление Володина.

Отметим, во вторник российские парламентарии провели встречу со специальным представителем правительства Франции по связям с РФ Жаном-Пьером Шевенманом.