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Политика
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Россия
Россия усилила контроль за районами старта баллистических ракет США
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    Россия усилила контроль за районами старта баллистических ракет США

    15:06  7 Ноября 2017
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    Россия усилила контроль за районами старта баллистических ракет США

    Москва, 7 ноября. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил об усилении контроля районов старта баллистических ракет за последние пять лет.

    На заседании коллегии Минобороны РФ Герасимов сообщил, что Россия за пять лет запустила 55 космических аппаратов Единой космической системы.

    «Это дало возможность усилить контроль за районами стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки и районами патрулирования подводных лодок иностранных государств», — пояснил Герасимов.

    Начальник Генштаба подчеркнул, что созданная группировка космических аппаратов оперативно и качественно обеспечивает российских военных связью, разведывательной, навигационной и другой информацией.

    Автор: Юлия Кошкина
    #вкс рф #ракеты #армия
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