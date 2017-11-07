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Ученые рассказали об опасных последствиях нехватки сна для окружающих
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    Ученые рассказали об опасных последствиях нехватки сна для окружающих

    15:16  7 Ноября 2017
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    Ученые рассказали об опасных последствиях нехватки сна для окружающих

    Вашингтон, 7 ноября. Недостаток сна влияет на скорость реакции человека, считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликовало издание Nature Communications.

    Группа американских ученых в течение продолжительного времени наблюдали за больными эпилепсией участниками исследования.Проанализировав активность мозга 12 человек, они пришли к выводу, что люди в состоянии недосыпа, думают намного медленнее.

    Волонтерам предложили рассортировать изображения по нескольким категориям. Вживленные в мозг электроды продемонстрировали, что скорость работы клеток мозга упала пропорционально недосыпу.

    По словам доктора Юваля Нира, нейроны мозга переключались в несколько раз медленней, что замедляет реакцию человека, пишет «Ньюинформ». Таким образом, страдающий от недосыпа водитель может создать на дороге ситуацию, опасную для окружающих. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #сон
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