Ученые рассказали об опасных последствиях нехватки сна для окружающих

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Вашингтон, 7 ноября. Недостаток сна влияет на скорость реакции человека, считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликовало издание Nature Communications.

Группа американских ученых в течение продолжительного времени наблюдали за больными эпилепсией участниками исследования.Проанализировав активность мозга 12 человек, они пришли к выводу, что люди в состоянии недосыпа, думают намного медленнее.

Волонтерам предложили рассортировать изображения по нескольким категориям. Вживленные в мозг электроды продемонстрировали, что скорость работы клеток мозга упала пропорционально недосыпу.

По словам доктора Юваля Нира, нейроны мозга переключались в несколько раз медленней, что замедляет реакцию человека, пишет «Ньюинформ». Таким образом, страдающий от недосыпа водитель может создать на дороге ситуацию, опасную для окружающих.