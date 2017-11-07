Саакашвили дал Порошенко «один день» и пригрозил маршем миллионов

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Киев, 7 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко маршем миллионов в Киеве.

«Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов», — заявил он, выступая на митинге у стен Рады.

Кроме того, Саакашвили обратился к украинцам с призывом собраться сегодня у здания парламента. «Ждем всех к 18.30 для оглашения дальнейшего плана», — говорится в сообщении на на его странице в Facebook.

Вторник, 7 ноября, он считает последним днем и последним шансом для президента Петра Порошенко.

«Нас развели. Они нам соврали и даже не собирались идти навстречу. Сегодня у них последний день. Если ничего не поменяется, то на вечер мы должны озвучить другой план», — предупредил политик, пояснив, что план будет касаться смены власти в стране.

Митинги у стен украинского парламента Саакашвили проводят с 17 октября. В СМИ акции протеста уже окрестили «Михомайданом». Опальный политик требует отставки киевских властей.

