Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что Россия столкнулась с недобросовестной конкуренцией на рынке оружия
Украина
Саакашвили дал Порошенко «один день» и пригрозил маршем миллионов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили дал Порошенко «один день» и пригрозил маршем миллионов

    15:31  7 Ноября 2017
    38

    Саакашвили дал Порошенко «один день» и пригрозил маршем миллионов

    Киев, 7 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко маршем миллионов в Киеве. 

    «Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов», — заявил он, выступая на митинге у стен Рады.

    Кроме того, Саакашвили обратился к украинцам с призывом собраться сегодня у здания парламента. «Ждем всех к 18.30 для оглашения дальнейшего плана», — говорится в сообщении на на его странице в Facebook.

    Вторник, 7 ноября, он считает последним днем и последним шансом для президента Петра Порошенко.

    «Нас развели. Они нам соврали и даже не собирались идти навстречу. Сегодня у них последний день. Если ничего не поменяется, то на вечер мы должны озвучить другой план», — предупредил политик, пояснив, что план будет касаться смены власти в стране.

    Митинги у стен украинского парламента Саакашвили проводят с 17 октября. В СМИ акции протеста уже окрестили «Михомайданом». Опальный политик требует отставки киевских властей.
     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #рада #михомайдан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        1056
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3118
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        428
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        1458