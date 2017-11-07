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Политика
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Генштаб ВС РФ завявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
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    Генштаб ВС РФ завявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

    15:06  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:10  07 Ноября 2017
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    Генштаб РФ завявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

    Москва, 7 ноября. В настоящее время Вооруженные силы России развернули на территории Крыма полностью самодостаточную группировку войск, оснащенную по последнему слову военной техники. С таким заявлением выступил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    «В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — сообщил Герасимов в ходе своего выступления на коллегии министерства обороны в Москве.

    Генштаб РФ завявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

    За пять лет в рамках сил Южного военного округа России была сформирована армия, две полноценные мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и армейской авиации. При этом воздушные силы и ПВО получили за это время более двух сотен боевых самолетов и вертолетов, модернизированных в соответствии с современными требованиями.

    Не отставали от них и силы ВМФ РФ в Крыму.

    «Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», — сообщил глава Генштаба.

    Параллельно развивалась Каспийская флотилия — там получили ракетный корабль «Дагестан» и три малых ракетных корабля, которые оснащены современными ракетами «Калибр» и сами по себе представляют грозную силу.

    Генштаб РФ завявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

    Автор: Валентин Меликов
    #герасимов
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