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Россия повысила боевые возможности ядерных сил
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    Россия повысила боевые возможности ядерных сил

    15:33  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:34  07 Ноября 2017
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    Россия повысила боевые возможности ядерных сил

    Москва, 7 ноября. Министерство обороны России работает над повышением боевых возможностей морской компоненты Стратегических ядерных сил страны, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов рассказал о работе по созданию российского атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б».

    «В боевой состав морских Стратегических ядерных сил начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения типа «Борей», — констатировал также генерал армии. — Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%».

    Россия повысила боевые возможности ядерных сил

    Он подчеркнул, что за пять лет на вооружение российских подлодок были поставлены 102 баллистические ракеты. Боевые возможности субмарин ядерных сил РФ при этом повысились на 25%. Кроме того, заметил Герасимов, были увеличены скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #минобороны #генштаб #герасимов #ядерные силы
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