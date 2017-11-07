Россия повысила боевые возможности ядерных сил

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Москва, 7 ноября. Министерство обороны России работает над повышением боевых возможностей морской компоненты Стратегических ядерных сил страны, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов рассказал о работе по созданию российского атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б».

«В боевой состав морских Стратегических ядерных сил начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения типа «Борей», — констатировал также генерал армии. — Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%».

Он подчеркнул, что за пять лет на вооружение российских подлодок были поставлены 102 баллистические ракеты. Боевые возможности субмарин ядерных сил РФ при этом повысились на 25%. Кроме того, заметил Герасимов, были увеличены скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил РФ.