В Сети опубликовано видео с фрагментом атаки боевиков на телецентр в Кабуле

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Кабул, 7 ноября. Атака боевиков ИГИЛ1 на телецентр «Шамшад» оказалась заснята на видео.

Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) атаковали телецентр «Шамшад». Нападение началось с атаки смертника, который подорвался в холле здания, и продолжилось стрельбой из автоматического оружия, устроенной группой боевиков.

Согласно прикидкам местных СМИ, количество убитых людей не превышает пятерых, а вот раненых более двадцати. Связанные же с боевиками новостные агентства заявляют, что в результате атаки погибло как минимум двадцать человек.

Между тем, в сети появился ролик, на котором снята перестрелка боевиков с местными правительственными силами. На нем отчетливо слышно, что у боевиков действительно имеется автоматическое оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.