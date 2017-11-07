Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что Россия столкнулась с недобросовестной конкуренцией на рынке оружия
Весь мир
В Сети опубликовано видео с фрагментом атаки боевиков на телецентр в Кабуле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети опубликовано видео с фрагментом атаки боевиков на телецентр в Кабуле

    15:07  7 Ноября 2017
    48

    В Сети опубликовано видео с фрагментом атаки боевиков на телецентр в Кабуле

    Кабул, 7 ноября. Атака боевиков ИГИЛ1 на телецентр «Шамшад» оказалась заснята на видео.

    Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) атаковали телецентр «Шамшад». Нападение началось с атаки смертника, который подорвался в холле здания, и продолжилось стрельбой из автоматического оружия, устроенной группой боевиков.

    Согласно прикидкам местных СМИ, количество убитых людей не превышает пятерых, а вот раненых более двадцати. Связанные же с боевиками новостные агентства заявляют, что в результате атаки погибло как минимум двадцать человек.

    Между тем, в сети появился ролик, на котором снята перестрелка боевиков с местными правительственными силами. На нем отчетливо слышно, что у боевиков действительно имеется автоматическое оружие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #кабул #афганистан #взрыв #смертник #атака
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        928
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3112
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        428
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        1457