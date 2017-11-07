В Сети опубликовано видео с фрагментом атаки боевиков на телецентр в Кабуле
Кабул, 7 ноября. Атака боевиков ИГИЛ1 на телецентр «Шамшад» оказалась заснята на видео.
Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) атаковали телецентр «Шамшад». Нападение началось с атаки смертника, который подорвался в холле здания, и продолжилось стрельбой из автоматического оружия, устроенной группой боевиков.
Согласно прикидкам местных СМИ, количество убитых людей не превышает пятерых, а вот раненых более двадцати. Связанные же с боевиками новостные агентства заявляют, что в результате атаки погибло как минимум двадцать человек.
Между тем, в сети появился ролик, на котором снята перестрелка боевиков с местными правительственными силами. На нем отчетливо слышно, что у боевиков действительно имеется автоматическое оружие.
1 Организация запрещена на территории РФ.