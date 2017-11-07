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Политика
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Генштаб заявил о готовности армии РФ к вооруженным конфликтам на всех направлениях
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    Генштаб заявил о готовности армии РФ к вооруженным конфликтам на всех направлениях

    15:03  7 Ноября 2017
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    Генштаб заявил о готовности армии РФ к вооруженным конфликтам на всех направлениях

    Москва, 7 ноября. Самостоятельные группировки войск сформированы в Вооруженных силах России (ВС РФ) на всех стратегических направлениях. Об этом сообщил во вторник на заседании коллегии военного ведомства РФ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    «На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные группировки войск общего назначения, которые могут удачно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах», — решительно подчеркнул он. 

    Генштаб заявил о готовности армии РФ к вооруженным конфликтам на всех направлениях

    Кроме того, он отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают пресечение развязывания агрессии против страны и ее союзников.

    Герасимов также добавил, что в рамках модернизации российские армия и флот получили боеспособные полки, бригады и дивизии, которые оснащены новейшим вооружением и техникой. 

    Они готовы решать любую боевую задачу, заявил Герасимов. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #генштаб #герасимов #армия
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