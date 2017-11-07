Геннадий Онищенко призвал ограничить работу иностранцев с биоматериалами россиян

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Изучение биоматериалов, в том числе генетических, требует регулирования на национальном уровне в связи с новыми вызовами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом, и здесь, конечно, возникают новые риски.

И для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулирование. Еще ни разу в истории человечества не было, чтобы регулирование возникло раньше, чем тот или иной риск», — приводит слова Поповой РИА Новости. По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, на самом деле такие риски существуют давно, и подобное регулирование не просто необходимо, но уже давно действует.

«Регулирование такого рода было всегда, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Другое дело, что это не статический процесс — он должен развиваться в динамике. Что касается генетики, то мы генетикой давно занимаемся, с момента ее появления. Мы не одно десятилетие занимаемся генетическими исследованиями. Например, мы с вами неоднократно говорили о рисках, связанных с генно-модифицированными продуктами, а ведь о законах о ГМО мы говорили еще в прошлом тысячелетии».

Напомним, после долгой разработки летом прошлого года Госдума приняла, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий производство в России ГМО-продукции. Документ предусматривает запрет выращивания и разведения в РФ генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением случаев, когда это необходимо для научно-исследовательских или экспертных целей.

«Поэтому должен отметить, что регулирование оборота биоматериалов было, регулирование есть, и регулирование будет, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — А значит, нам нужно не заново начинать эту работу, — ее просто нужно продолжать в новых условиях, в том числе на сегменте ограничения деятельности компаний с иностранным капиталом, которые работают на территории нашей страны».

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что некие иностранные структуры с непонятной целью собирают в России биологический материал представителей различных этносов, сообщает «Газета ру». Позже эту информацию со ссылкой на представителей российских спецслужб подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позднее представитель Пентагона признал, что американские военные действительно пытались собирать в России биоматериалы якобы для изучения болезней опорно-двигательного аппарата и что выбор для этой цели именно россиян был случаен.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это объяснения Пентагона надуманными и сомнительными. О том, что объяснения Пентагона являются попыткой завуалировать истинную цель подобных исследований, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей и Геннадий Онищенко.