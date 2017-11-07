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Геннадий Онищенко призвал ограничить работу иностранцев с биоматериалами россиян
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    Геннадий Онищенко призвал ограничить работу иностранцев с биоматериалами россиян

    16:03  7 Ноября 2017
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    Геннадий Онищенко призвал ограничить иностранцев, работающих в РФ с биоматериалами

    Изучение биоматериалов, в том числе генетических, требует регулирования на национальном уровне в связи с новыми вызовами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом, и здесь, конечно, возникают новые риски.

    И для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулирование. Еще ни разу в истории человечества не было, чтобы регулирование возникло раньше, чем тот или иной риск», — приводит слова Поповой РИА Новости. По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, на самом деле такие риски существуют давно, и подобное регулирование не просто необходимо, но уже давно действует.

    «Регулирование такого рода было всегда, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Другое дело, что это не статический процесс — он должен развиваться в динамике. Что касается генетики, то мы генетикой давно занимаемся, с момента ее появления. Мы не одно десятилетие занимаемся генетическими исследованиями. Например, мы с вами неоднократно говорили о рисках, связанных с генно-модифицированными продуктами, а ведь о законах о ГМО мы говорили еще в прошлом тысячелетии».

    Владимир Путин подписал закон, запрещающий производство в России ГМО-продукции

    Напомним, после долгой разработки летом прошлого года Госдума приняла, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий производство в России ГМО-продукции. Документ предусматривает запрет выращивания и разведения в РФ генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением случаев, когда это необходимо для научно-исследовательских или экспертных целей.

    «Поэтому должен отметить, что регулирование оборота биоматериалов было, регулирование есть, и регулирование будет, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — А значит, нам нужно не заново начинать эту работу, — ее просто нужно продолжать в новых условиях, в том числе на сегменте ограничения деятельности компаний с иностранным капиталом, которые работают на территории нашей страны».

    Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что некие иностранные структуры с непонятной целью собирают в России биологический материал представителей различных этносов, сообщает «Газета ру». Позже эту информацию со ссылкой на представителей российских спецслужб подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Владимир Путин заявил, что некие иностранные структуры собирают в России биологический материал

    Позднее представитель Пентагона признал, что американские военные действительно пытались собирать в России биоматериалы якобы для изучения болезней опорно-двигательного аппарата и что выбор для этой цели именно россиян был случаен.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это объяснения Пентагона надуманными и сомнительными. О том, что объяснения Пентагона являются попыткой завуалировать истинную цель подобных исследований, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей и Геннадий Онищенко.

    Геннадий Онищенко

    «Ответ Пентагона говорит, что они серьезно этим занимаются, но неуклюжей легендой прикрывают интерес к биоматериалам именно из РФ. Налицо факт, что в США имеют место военные разработки применительно к нашей стране, экспликация этих разработок к нашей исторической «биографии» и этническим особенностям россиян. Больше в данном случае и знать-то ничего не надо, для того, чтобы нам еще раз очень серьезно подумать о своей биобезопасности», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

    Автор: Ирина Петрова
    #пентагон #онищенко #роспотребнадзор #попова #гмо #биоматериалы
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