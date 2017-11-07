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Песков рассказал о причинах отсутствия Путина на марше в честь парада 1941 года
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    Песков рассказал о причинах отсутствия Путина на марше в честь парада 1941 года

    16:32  7 Ноября 2017
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    Песков рассказал о причинах отсутствия Путина на марше в честь парада 1941 года

    Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства не было запланировано участие в торжественном марше в честь 76-й годовщины исторического парада на Красной площади в Москве.

    «У президента в графике такого мероприятия не было, и изначально он не планировал этого делать», — заявил Песков. Отвечая на вопрос журналистов, почему на главной трибуне командующего парадом не было Владимира Путина.

    Напомним, 7 ноября на Красной площади состоялся торжественный марш в честь 76-й годовщины легендарного парада 1941 года. В рамках торжественного мероприятия по Красной площади прошли кавалерийская группа Президентского полка ФСО, исторические роты Министерства обороны Российской Федерации, а также суворовцы и кадеты. В марше приняли участие около пяти тысяч человек, а также были задействованы более 40 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #москва #песков #парад #красная площадь
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