В Совфеде поддержали предложение отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине

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Москва, 7 ноября. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков рассказал об инициативе по отмене указа 1954 года.

Сергей Цеков отметил, что еще в 1992 году Верховный совет России дал негативную оценку акту 1954 года и назвал его незаконным. В 1993 году было принято решение, что Севастополь имеет крымский статус и вообще не передавался Украине. В соответствии с законодательством СССР в случае распада Союза или выхода какой-либо республики автономные образования самостоятельно должны решать свою судьбу путем референдума, пишет RT.

Крым такой возможности не получил, подчеркнул сенатор, а, следовательно, действия Украины по отношению к полуострову были незаконными. Решение об отмене указа 1954 года является правильным и абсолютно законным, сообщил Цеков.