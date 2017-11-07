Путин: Горячие точки стали для некоторых продавцов оружия выгодным бизнесом

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Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что горячие точки и зоны конфликтов стали для отдельных поставщиков оружия выгодным бизнесом, однако отход от международного права в этой сфере недопустим.

Выступая на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, президент России заявил, что в настоящее время наблюдается «ряд тревожных тенденций» в сфере торговли оружием.

«Имею в виду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств», — заявил Путин.

Президент отметил, что «вместо реальной борьбы с террористическими группировками идет имитация этой борьбы», растут неконтролируемые поставки вооружений. Путин считает, что оружие, которое попадает к так называемым умеренным оппозиционерам, «завтра оказывается в руках радикалов и террористов».

Владимир Путин добавил, что складывается впечатление, будто сами горячие точки и зоны конфликтов стали для отдельных продавцов «выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой».

Ранее сообщалось, что в рамках заседания Путин рассказал о контроле над покупателями российского оружия.