Россия совершила прорыв в оснащении армии высокоточным оружием большой дальности

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Москва. 7 ноября. Прорыв в оснащенности российских Вооруженных сил России высокоточным оружием большой дальности позволил России получить неядерные силы стратегического сдерживания. С таким заявлением выступил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В настоящее время специальные группировки российских сил способны остановить противника на расстоянии в несколько тысяч километров.

«Высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. За пять лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности», — подчеркнул Герасимов в ходе выступления во вторник на коллегии министерства обороны.

Были сформированы специальные подразделения, которые «способны применять ракеты по целям на дальности до 4 тысяч километров».

Как отметил Герасимов в ходе выступления, в войска поступило большое количество носителей новейших российских баллистических ракет «Калибр», а также других видов высокоточного вооружения. Ранее сообщалось, что на северных берегах России появились ракетные комплексы стратегического сдерживания, которые способны с помощью высокоточных неядерных ракет остановить противника на большом расстоянии.