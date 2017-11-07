Эксперт заявил, что «Борей-Б» станет ступенью к созданию подлодки 5-го поколения

В Избранное

Министерство обороны, ВПК Российской Федерации ведут работы над повышением боевых возможностей морской компоненты Стратегических ядерных сил России, сообщил на заседании коллегии военного ведомства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ракетный подводный крейсер проекта «Борей-Б» может стать ступенью к созданию качественного новой субмарины следующего поколения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б», — отметил начальник Генштаба РФ.

По его словам, в настоящее время морские Стратегические ядерные силы на 82% оснащены современными подлодками, их боевые возможности увеличились на 25%. Для оснащения этих подлодок за пять лет поставлено 102 баллистические ракеты.

«Я думаю, помимо повышения скрытности и антикавитационных качеств новой подлодки, речь может идти о включении в список ее вооружения новых межконтинентальных баллистических ракет. Вполне вероятно, так и есть, потому что вопрос стоит о преодолении американских систем противоракетной обороны: так что увеличат дальность ракет, улучшат мощность их боевых блоков или поставят гиперзвуковые блоки, которые смогут обходить системы ПРО противника», — поясняет ситуацию Дандыкин.

Кроме того, военный аналитик отметил, что «Борей-Б» может стать ступенью, на которой будут отработаны технологии для следующего, уже пятого по счету поколения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

«Следующее поколение будет сочетать в себе уже функции ударной, многоцелевой подводной лодки и так называемого «охотника за авианосцами». Она будет комплексной по развитию. Кстати, на новое поколение субмарин могут установить пусковую шахту для морского варианта перспективных стратегических ракетных комплексов типа «Сармат». Их ракеты смогут достигать любой точки земного шара, включая южный полюс и северный полюс. Очевидно, что мы идем впереди всей планеты по жидкостным ракетам, а теперь наращиваем еще и твердотопливную компоненту», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время конструкторское бюро «Малахит» ведет разработку перспективных подводных лодок пятого поколения, которое получило название «Хаски». По мнению многих военных экспертов, новые субмарины будут иметь еще меньшую шумность чем АПЛ четвертого поколения, а ее корпус будет состоять из композитных материалов.

Кроме того, многослойный состав конструкции сможет отражать сигналы вражеских локаторов и значительно снизит массу корабля. Вполне возможно, АПЛ получат новейшие средства связи, интегрированные в единую сеть.