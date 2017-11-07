Путин: Экспорт оружия должен составить $15,3 миллиарда по итогам 2017 года

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Москва, 7 ноября. Экспортные поставки российских вооружений в текущем году должны составить 15,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ВТС.

По его словам, по результатам прошедших девяти месяцев этого года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов.

«Планируется, что экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов», — подчеркнул Путин.

Российский президент отметил, что нужно в полной мере реализовать намеченные планы и, «естественно, регулярно повышать эффективность работы в сфере ВТС, в том числе усиливать контроль за выполнением контрактных обязательств перед заказчиками».