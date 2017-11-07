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Политика
Путин заявил, что Россия столкнулась с недобросовестной конкуренцией на рынке оружия
Экономика
Путин: Экспорт оружия должен составить $15,3 миллиарда по итогам 2017 года
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    Путин: Экспорт оружия должен составить $15,3 миллиарда по итогам 2017 года

    14:47  7 Ноября 2017
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    Путин: Экспорт оружия должен составить $15,3 миллиарда по итогам 2017 года

    Москва, 7 ноября. Экспортные поставки российских вооружений в текущем году должны составить 15,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ВТС. 

    По его словам, по результатам прошедших девяти месяцев этого года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов.

    Путин: Экспорт оружия должен составить $15,3 миллиарда по итогам 2017 года

    «Планируется, что экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов», — подчеркнул Путин.

    Российский президент отметил, что нужно в полной мере реализовать намеченные планы и, «естественно, регулярно повышать эффективность работы в сфере ВТС, в том числе усиливать контроль за выполнением контрактных обязательств перед заказчиками».

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #оружие #экспорт #втс
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