Удобный кандидат: эксперт объяснил, почему Столтенберг останется генсеком НАТО

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Срок полномочий Йенса Столтенберга в качестве генсека Североатлантического альянса, истекающий осенью следующего года, будет продлен как минимум до 2019 года, сообщают СМИ. Согласно информации норвежского издания Dagbladet, в НАТО не рассматривают альтернативные кандидатуры.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Столтенберг в качестве генсека НАТО является компромиссной фигурой.

«Он зарекомендовал себя как руководитель-бюрократ высокого уровня, который отвечает, прежде всего, американским интересам. Также он является удобной фигурой для европейских членов альянса. Нельзя сказать, что с продлением его полномочий ситуация как-то коренным образом поменяется. Столтенберг продолжает работу, начатую своим предшественником господином Расмуссеном [Фогом]. Эти начинания четко закреплены в официальных документах, в частности, НАТО будет делать упор на коллективную оборону, наращивая в этом плане свой военный потенциал, в том числе мобилизуя вооруженные силы стран-участниц альянса. Все эти тенденции давно обозначились и будут продолжаться. Они [страны НАТО] будут использовать этот подход, с одной стороны, для сдерживания России, с другой стороны, НАТО открывает двери для какого-то диалога. Такой своего рода дуализм будет сохраняться, и в этом отношении Столтенберг весьма удобный кандидат», — рассуждает Ермаков.

Что касается ответных действий России на усиление позиций НАТО, эксперт напомнил, что отечественная сторона принимает к сведению и анализирует действия стран-участниц, укрепляя параллельно с этим свою оборону и безопасность.

«Мы внимательно отслеживаем все реальные угрозы, которые нам поступают, чтобы не втянуться в абсолютно ненужную гонку вооружений, которая могла бы поглотить все наши ресурсы. Отвечать Россия будет очень просто: мы будем ориентироваться на уязвимые места, которые имеются у наших военных соперников, и в нашей обороне будем делать акцент именно на них», — заключил Ермаков.

«Газета.ru» сообщает, что ранее Столтенберг высказался по поводу российских учений «Запад-2017». По мнению генсека НАТО, российская сторона значительно занизила масштаб и географический охват учений. В то же время постпред России при НАТО Александр Грушко отметил, что никаких доказательств превышения Россией заявленной численности войск представлено не было.

Йенс Столтенберг был назначен на пост генсекретаря НАТО 1 октября 2014 года.