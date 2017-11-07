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Москва, 7 ноября. В Генеральном штабе заявили, что разгром «Исламского государства»1 в Сирийской арабской республике практически завершен.

В военном ведомстве России сообщили, что основные силы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже разбиты. До окончательного разгрома террористов осталось немного. В данный момент осуществляется переход к политическому урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике.

Правительственные войска Сирии готовятся к штурму населенного пункта Абу-Кемаль, который является последним оплотом игиловцев в провинции Дейр-эз-Зор. Наземные силы находятся в 20 километрах от города, воздушную поддержку САА оказывают ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.