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Политика
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Главные силы ИГИЛ в Сирии разбиты — Генштаб ВС РФ
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    Главные силы ИГИЛ в Сирии разбиты — Генштаб ВС РФ

    14:28  7 Ноября 2017  /обновлено: 14:41  07 Ноября 2017
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    Главные силы ИГИЛ в Сирии разбиты — Генштаб ВС РФ

    Москва, 7 ноября. В Генеральном штабе заявили, что разгром «Исламского государства»1 в Сирийской арабской республике практически завершен.

    В военном ведомстве России сообщили, что основные силы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже разбиты. До окончательного разгрома террористов осталось немного. В данный момент осуществляется переход к политическому урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике.

    Правительственные войска Сирии готовятся к штурму населенного пункта Абу-Кемаль, который является последним оплотом игиловцев в провинции Дейр-эз-Зор. Наземные силы находятся в 20 километрах от города, воздушную поддержку САА оказывают ВКС РФ.

    Главные силы ИГИЛ в Сирии разбиты — Генштаб ВС РФ

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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