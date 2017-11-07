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Политика
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Политика
Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии
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    Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

    14:29  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:08  07 Ноября 2017
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    Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

    Москва, 7 ноября. Все командующие войсками военных округов армии Российской Федерации приобрели боевой опыт на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил во вторник глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    «Через группировку войск со своими коллективами штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и полков», — подчеркнул он.

    Кроме того, многие летчики, входящие в состав оперативно-тактической и армейской авиации, показали себя настоящими асами.

    Напомним, ранее представители Генерального штаба ВС Российской Федерации сообщили о том, что основные силы боевиков так называемого «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в Сирии были разбиты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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