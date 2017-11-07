Генштаб ВС РФ подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии за два года
Москва, 7 ноября. За два года военной операции России против террористов в Сирии уничтожены порядка 54 тысяч боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов озвучил итоги военной операции России против террористов в Сирии за два года.
«Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, — констатировал начальник Генштаба ВС РФ, — уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований».
По его данным, более 2800 уничтоженных террористов были выходцами из России, еще 1400 экстремистов перебрались в Сирию из ближнего зарубежья.
«За два года участия наших вооруженных сил в боевых действиях удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск (Сирии. — Прим. ФАН), но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях, освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации», — обратил внимание Герасимов.