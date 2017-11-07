Генштаб ВС РФ подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии за два года

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Москва, 7 ноября. За два года военной операции России против террористов в Сирии уничтожены порядка 54 тысяч боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов озвучил итоги военной операции России против террористов в Сирии за два года.

«Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, — констатировал начальник Генштаба ВС РФ, — уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований».

По его данным, более 2800 уничтоженных террористов были выходцами из России, еще 1400 экстремистов перебрались в Сирию из ближнего зарубежья.