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Генштаб ВС РФ подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии за два года
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    Генштаб ВС РФ подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии за два года

    14:27  7 Ноября 2017  /обновлено: 14:43  07 Ноября 2017
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    Генштаб ВС РФ заявил об уничтожении 54 тысяч боевиков в Сирии

    Москва, 7 ноября. За два года военной операции России против террористов в Сирии уничтожены порядка 54 тысяч боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Герасимов озвучил итоги военной операции России против террористов в Сирии за два года.

    «Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, — констатировал начальник Генштаба ВС РФ, — уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований».

    По его данным, более 2800 уничтоженных террористов были выходцами из России, еще 1400 экстремистов перебрались в Сирию из ближнего зарубежья.

    Генштаб ВС РФ подвел итоги операции ВКС РФ в Сирии за два года

    «За два года участия наших вооруженных сил в боевых действиях удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск (Сирии. — Прим. ФАН), но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях, освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации», — обратил внимание Герасимов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #боевики #герасимов #генштаб вс рф
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