КС РФ разрешил обжаловать решения о национализации недвижимости в Крыму

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Москва, 7 ноября. Конституционный суд Роcсийской Федерации обязал суды принимать к рассмотрению жалобы на национализацию объектов недвижимости на территории полуострова Крым. Соответствующее постановление КС опубликовано на официальном сайте судебного органа.

Поводом к рассмотрению дела стали обращения в суд компаний ООО «Дайвинг-Центр «Соляриус», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг». Представители компаний обжаловали несколько положений Закона Крыма «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госcовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Согласно нормам оспоренного закона, собственники сохраняют право собственности на имущество, возникшее у них до вхождения Крыма и города Севастополя в состав РФ, кроме случаев, которые предусматриваются нормативными правовыми актами РФ и Крыма. Оговаривается, что право собственности на недвижимое имущество у прежнего правообладателя прекращается со дня включения такого имущества в Перечень имущества, учитываемого как собственность Реcпублики Крым. Практика применения оспариваемых норм, как считают заявители, позволяет лишать имущества во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации.

«Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны иcследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место cтруктурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество», — сообщается в материалах суда.

В подобной интерпретации, посчитали в КС, оспариваемые нормы не противоречат Конституции РФ.

В КС особо отметили, что прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в Перечень не предопределяет распространения действия данного правила в отношении имущества, право собственности на которое возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. Таким образом, согласно постановлению КС, дела заявителей подлежат пересмотру.