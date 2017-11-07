Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
Общество
КС РФ разрешил обжаловать решения о национализации недвижимости в Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    КС РФ разрешил обжаловать решения о национализации недвижимости в Крыму

    21:51  7 Ноября 2017  /обновлено: 21:52  07 Ноября 2017
    41

    КС РФ разрешил обжаловать решения о национализации недвижимости в Крыму

    Москва, 7 ноября. Конституционный суд Роcсийской Федерации обязал суды принимать к рассмотрению жалобы на национализацию объектов недвижимости на территории полуострова Крым. Соответствующее постановление КС опубликовано на официальном сайте судебного органа. 

    Поводом к рассмотрению дела стали обращения в суд компаний ООО «Дайвинг-Центр «Соляриус», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг». Представители компаний обжаловали несколько положений Закона Крыма «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госcовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

    Согласно нормам оспоренного закона, собственники сохраняют право собственности на имущество, возникшее у них до вхождения Крыма и города Севастополя в состав РФ, кроме случаев, которые предусматриваются нормативными правовыми актами РФ и Крыма. Оговаривается, что право собственности на недвижимое имущество у прежнего правообладателя прекращается со дня включения такого имущества в Перечень имущества, учитываемого как собственность Реcпублики Крым. Практика применения оспариваемых норм, как считают заявители, позволяет лишать имущества во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации.

    «Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны иcследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место cтруктурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество»,  — сообщается в материалах суда.

    В подобной интерпретации, посчитали в КС, оспариваемые нормы не противоречат Конституции РФ.

    В КС особо отметили, что прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в Перечень не предопределяет распространения действия данного правила в отношении имущества, право собственности на которое возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. Таким образом, согласно постановлению КС, дела заявителей подлежат пересмотру.

    Автор: Федор Веснин
    #крым #имущество #кс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        665
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        306
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3364
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1221