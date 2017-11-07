Смертник ИГ атаковал телецентр в Кабуле

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Кабул, 7 ноября. В столице Афганистана, Кабуле, боевики «Исламского государства»1 атаковали телецентр «Шамшад».

Сценарий атаки был типичен для боевиков. Смертник ворвался в холл и устроил самоподрыв, после чего в телецентр проникли боевики, вооруженные автоматическим оружием, стрелявшие во всех окружающих, и в том числе прохожих. Количество погибших пока не известно, однако по данным местных СМИ убито от двух до пяти человек, ранения получили более двадцати. Связанное с ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ) информационное агентство однако, утверждает что убито как минимум 20 человек. Также известно, что в настоящее время стрельба продолжается.

Стоит заметить, что подобная тактика довольно часто используется боевиками ИГИЛ с некоторыми вариациями. Применяется она не только для террористического акта, но и в рамках войскового боя, когда на позиции противников боевиков прорывается смертник, как на авто, так и пеший, а затем уже идёт пехота.

Sadly, a high number of casualties is feared in #Kabul #Shamshad TV after gunmen threw grenades & opened fire inside the HQ#Afghanistan pic.twitter.com/scyYst6YVu — Yalda_So♀ (@Yalda_so) November 7, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.