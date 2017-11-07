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Смертник ИГ атаковал телецентр в Кабуле
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    Смертник ИГ атаковал телецентр в Кабуле

    14:38  7 Ноября 2017  /обновлено: 14:40  07 Ноября 2017
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    Смертник ИГ атаковал телецентр в Кабуле

    Кабул, 7 ноября. В столице Афганистана, Кабуле, боевики «Исламского государства»1 атаковали телецентр «Шамшад».

    Сценарий атаки был типичен для боевиков. Смертник ворвался в холл и устроил самоподрыв, после чего в телецентр проникли боевики, вооруженные автоматическим оружием, стрелявшие во всех окружающих, и в том числе прохожих. Количество погибших пока не известно, однако по данным местных СМИ убито от двух до пяти человек, ранения получили более двадцати. Связанное с ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ) информационное агентство однако, утверждает что убито как минимум 20 человек. Также известно, что в настоящее время стрельба продолжается.

    Стоит заметить, что подобная тактика довольно часто используется боевиками ИГИЛ с некоторыми вариациями. Применяется она не только для террористического акта, но и в рамках войскового боя, когда на позиции противников боевиков прорывается смертник, как на авто, так и пеший, а затем уже идёт пехота.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #афганистан #игил #смертник
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