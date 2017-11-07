Погребинский объяснил, почему Рада не посмела уволить Авакова

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Верховная рада Украины сегодня в молниеносном темпе сначала приняла на рассмотрение вопрос об увольнении главы МВД страны Арсена Авакова, а затем проголосовала против данного предложения.

За отставку министра внутренних дел высказался всего 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Инициатором предложения об увольнении Авакова выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» ( БПП) Сергей Каплин. Каплин объяснил свое предложение отправить Авакова на покой недавним коррупционным скандалом, в котором оказался замешан сын министра, а также общей профессиональной некомпетентностью главы МВД.

Впрочем, по мнению известного украинского политолога Михаила Погребинского, именно то, что инициатива уволить Авакова поступила в Раду из БПП, было самым явным сигналом того, что никакой отставки на самом деле не планируется. Порошенко сейчас невыгодно избавляться от Авакова, а значит, даже несмотря на громкое коррупционное дело, он ограничится лишь символическими жестами в данном направлении.

«Если бы Авакова уволили, то было бы просто замечательно. Но я, если честно, не видел никаких перспектив. Его увольнение сейчас означало бы развал парламентской коалиции в Раде и внеочередные выборы. Ни Порошенко, ни команде Яценюка, которая стоит за партией «Народный фронт», в которую также входит Аваков, ничего из этого не нужно. Потому Рада просто не посмела этого сделать. С другой стороны, сам факт того, что этот вопрос был вынесен на голосование, означает серьезное испытание для Авакова, его команды и всей правящей коалиции», — заявил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Технически, конечно, Аваков еще может отыграть ситуацию в свою пользу. Так, к примеру, за его отставку проголосовало совсем небольшое число депутатов. Некоторые могли бы сказать, что де-факто это означает, что парламент вынес ему вотум доверия или, по крайней мере, расписался в своей неспособности его снять. Тем не менее, резюмирует Погребинский, это никак не отменяет того простого факта, что у Авакова по-прежнему очень много врагов в парламенте.

Другой собеседник нашего агентства — киевский политолог и политтехнолог Сергей Слободчук — также посчитал сегодняшнюю попытку Рады снять Авакова заранее обреченной.

«Для того чтобы постановление об отставке Авакова имело шансы пройти через Раду, его должна была внести туда инициативная группа депутатов из разных партий и фракций. Это показало бы, что такой проект уже заранее согласован между присутствующими в Раде политическими силами и группами влияния внутри них. Сейчас же — это была просто личная инициатива отдельного депутата Рады, грамотно решившего заработать себе политические очки на проблемах Авакова. Каплин ответил одновременно на запрос общественности, желающей наказать Авакова за коррупцию, и на запрос американцев, недовольных действиями главы МВД. Но консенсуса в Раде по поводу того, необходимо или нет уволить Авакова, пока нет. Насколько я знаю, работы по созданию такого консенсуса даже не ведутся», — привел свою точку зрения Слободчук.

Пока может показаться, что Аваков вышел сухим из воды — и это несмотря на то, что структура МВД при новом министре практически полностью развалилась.