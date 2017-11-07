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Политика
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НАТО объяснила расширение небоевой миссии в Афганистане
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    НАТО объяснила расширение небоевой миссии в Афганистане

    14:18  7 Ноября 2017
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    НАТО объяснила расширение небоевой миссии в Афганистане

    Брюссель, 7 ноября. Североатлантический альянс увеличит присутствие небоевой миссии в Афганистане в 2018 году с 13 до 16 тысяч человек. 

    Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 8-9 ноября в Брюсселе.

    Столтенберг пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью обучения и подготовки афганских силовиков для проведения спецопераций, создания афганских ВВС. Ожидается, что примерно половину людей предоставят США, а остальных - союзники по НАТО.

    Напомним, в конце октября вертолет с американскими военнослужащими НАТО потерпел крушение в Афганистане. В результате трагедии один человек погиб, шестеро были ранены.

    В начале ноября в результате взрыва в порту Афганистана погибли не менее 10 человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

    Автор: Юлия Кошкина
    #афганистан #нато #армия
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