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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), посетивший сирийский город Эль-Карьятейн, прислал несколько видеозаписей с места событий, на которых запечатлены шокирующие последствия пребывания террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в этом населенном пункте и его окрестностях.

Накануне ФАН опубликовало видеоматериал, также снятый в Эль-Карьятейне, где местные жители рассказывают нашему репортеру о зверствах боевиков ИГИЛ1 в период повторной оккупации города, продлившейся 22 дня. Один из очевидцев сообщил, что за это время исламисты успели убить больше 250 человек. Они убивали без разбору и без причины — и солдат, и простых жителей, включая, стариков, детей и женщин.

Этот город, жители которого пострадали в результате агрессивных действий боевиков ИГ1, был вновь оккупирован отрядами террористической группировки после внезапного контрнаступления в конце сентября текущего года. Исламисты двигались со стороны южной границы республики и каким-то образом смогли без труда пройти через позиции группировки вооруженных сил США в САР и подконтрольных Вашингтону формирований вооруженной оппозиции. Затем боевики так же легко смогли обогнуть все ключевые КПП правительственных войск Сирии.

Как сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, террористы ИГИЛ располагали секретными разведывательными данными и знали расположение блокпостов сирийской армии в этом регионе. Соответственно, отметили в МО РФ, очевидно, что данная атака, как и нападение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе между Хамой и Идлибом в начале осени, была скоординирована главарями террористов с американскими спецслужбами и имела целью, прежде всего, оттянуть подразделения Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ от стратегического Дейр эз-Зора.

Корреспондент ФАН снял на видео последствия пребывания исламистов в Эль-Карьятейне. На обеих записях можно увидеть изуродованные тела невинных людей, пострадавших в результате жестокости террористов ИГ. Местные жители рассказывали нашему репортеру о том, что в период оккупации были вынуждены прятаться, страдая от острой нехватки воды и пищи. Если кто-либо из людей попадался на глаза боевикам, то это почти всегда означало неминуемую гибель для него.

Кроме того, сам город за три недели оккупации был почти целиком разграблен и разрушен террористами. Они отбирали имущество у граждан, жгли их дома, а затем убивали жителей целыми семьями. Важно отметить, что все это вновь стало возможным во многом из-за представителей спецслужб США, которые оказывали непосредственную поддержку боевикам в проведении контратаки.

Основная часть сирийских войск была сконцентрирована в Дейр эз-Зоре, поэтому восстановить контроль над Эль-Карьятейном военнослужащим армии САР, прикрываемым российскими военными самолетами, удалось только к 21-му октября. Жители города, которые смогли пережить это время, в беседе со спецкорреспондентом ФАН глубоко благодарили войска Башара Асада и российскую сторону, которые восстановили порядок в городе и положили конец массовым убийствам невинных сирийцев. Теперь в Эль-Карьятейне вновь постепенно налаживается нормальная жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.