ВКС РФ в Сирии реализовали принцип «одна цель — одна бомба»

В Избранное

Москва, 7 ноября. Развитие российской военной техники позволило силам ВКС РФ во время операции в Сирии испытать практически все современные образцы вооружений и реализовать принцип «одна цель — одна бомба». С таким заявлением выступил сегодня на коллегии Минобороны РФ глава Генштаба Валерий Герасимов.

Как отметил Герасимов, вооруженные действия в Сирии позволили испытать в боевых условиях российские крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты ВКС РФ, разведывательные комплексы, системы целеуказания и иные системы вооружения.

«Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель — одна бомба», — подчеркнул глава Генштаба Вооруженных сил России.

Генерал подчеркнул, что «боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника — одни из лучших в мире».

Напомним, в ходе боевых действий против террористов в Сирии активно применялись такие самолеты, как Ту-22 и Су-35, а также крылатые ракеты «Калибр», которые запускались кораблями и подводными лодками из акватории Средиземного и Каспийского морей. Приняла участие также палубная авиация, базирующаяся на авианосце «Адмирал Кузнецов», который также побывал у берегов Сирии.